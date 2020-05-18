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أفادت السلطات الصحية في ماليزيا، اليوم (الاثنين)، بتسجيل 47 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، مما يرفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 6941 حالة.
وبينت وزارة الصحة أنها لم ترصد أي وفيات جديدة ليظل الإجمالي عند 113، وفقاً لـ"رويترز".ماليزيا فيروس كورونا الجديد
18 مايو 2020 - 25 رمضان 1441 03:03 PM
حصيلة الإصابات بالفيروس ترتفع إلى 6941 حالةماليزيا: 47 إصابة جديدة بكورونا.. بلا وفيات
أفادت السلطات الصحية في ماليزيا، اليوم (الاثنين)، بتسجيل 47 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، مما يرفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 6941 حالة.
وبينت وزارة الصحة أنها لم ترصد أي وفيات جديدة ليظل الإجمالي عند 113، وفقاً لـ"رويترز".
، ماليزيا: 47 إصابة جديدة بكورونا.. بلا وفيات ،
المصدر : الخليج 365
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