محمد بن مسعود - الدمام - "طالبان" أعلنت مسؤوليتها عن الهجوم قُتل سبعة أشخاص على الأقل وأصيب 40 آخرون، في تفجير سيارة ملغومة اليوم (الاثنين) قرب منشأة لوكالة المخابرات الأفغانية في إقليم غزنة بوسط البلاد. وأوضح مسؤول في الشرطة أن السيارة الملغومة استهدفت القاعدة في حوالى الساعة 4:30 صباحا، وفقاً لـ"رويترز". من جهته، أعلن المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد، مسؤولية الحركة عن الهجوم في إقليم غزنة. وقتل خمسة مدنيين الأسبوع الماضي وأصيب 40 بينهم ستة جنود في هجوم لـ"طالبان" بشاحنة ملغومة استهدف مكتبا للجيش في إقليم باكتيا المجاور.تفجير سيارة ملغومة وكالة المخابرات الأفغانية 18 مايو 2020 - 25 رمضان 1441 02:49 PM Advertisements "طالبان" أعلنت مسؤوليتها عن الهجوم 7 قتلى و40 مصاباً في استهداف قاعدة للمخابرات الأفغانية 7 قتلى و40 مصاباً في استهداف قاعدة للمخابرات الأفغانية قُتل سبعة أشخاص على الأقل وأصيب 40 آخرون، في تفجير سيارة ملغومة اليوم (الاثنين) قرب منشأة لوكالة المخابرات الأفغانية في إقليم غزنة بوسط البلاد. وأوضح مسؤول في الشرطة أن السيارة الملغومة استهدفت القاعدة في حوالى الساعة 4:30 صباحا، وفقاً لـ"رويترز". من جهته، أعلن المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد، مسؤولية الحركة عن الهجوم في إقليم غزنة. وقتل خمسة مدنيين الأسبوع الماضي وأصيب 40 بينهم ستة جنود في هجوم لـ"طالبان" بشاحنة ملغومة استهدف مكتبا للجيش في إقليم باكتيا المجاور. الكلمات المفتاحية ، 7 قتلى و40 مصاباً في استهداف قاعدة للمخابرات الأفغانية ،

المصدر : الخليج 365

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 7 قتلى و40 مصاباً في استهداف قاعدة للمخابرات الأفغانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.