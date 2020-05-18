، "فاو" تحذر: اليمن قد يواجه "كارثة" غذائية مع استمرار جائحة كورونا ،

محمد بن مسعود - الدمام - بسبب تفشي الفيروس وتراجع تحويلات العاملين بالخليج

قالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) يوم الاثنين إن اليمن، قد يواجه وضعًا "كارثيًا" فيما يتعلق بالأمن الغذائي بسبب تفشي فيروس كورونا وتراجع تحويلات العاملين بالخليج.

ويعتمد نحو 80 بالمئة من سكان اليمن على المساعدات ويواجه ملايين الجوع.

وقال المدير العام المساعد لمنظمة الأغذية والزراعة وممثلها الإقليمي في الشرق الأدنى وشمال أفريقيا عبدالسلام ولد أحمد: "النظام الصحي كان يتعرض بالفعل لضغوط كبيرة وستتراجع قدراته الآن إذا استمر مرض كوفيد-19 في الانتشار وسيؤثر، بالإضافة إلى ذلك، على حركة الناس والبضائع".

وأضاف: "الوضع قد يكون كارثيًا فعلاً إذا تحققت كل عناصر أسوأ سيناريو لكن لنأمل ألا يحدث ذلك والأمم المتحدة تعمل على تجنب ذلك".

واليمن إلى جانب سوريا والسودان هي الدول الأكثر عرضة للخطر في الشرق الأوسط فيما يتعلق بالأمن الغذائي.

وقالت المنظمة التابعة للأمم المتحدة في تقرير يوم الاثنين إن إجراءات العزل العام لمنع تفشي الفيروس من المرجح أن تؤثر على سلاسل الإمدادات الإنسانية التي توفر الغذاء لجزء كبير من السكان.منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة الفاو فيروس كورونا الجديد