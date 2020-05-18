- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
فوجىءالمواطن عبدالرحمن العمري، أحد سكان محافظة المخواة بمنطقة الباحة، بوجود 16 رقماً مسجلاً باسمه في شركة "زين"، دون علمه.
وقال "العمري" لـ"الخليج 365" إنه قام بتحميل تطبيق هيئة الاتصالات للاستعلام برقم هويته عن الأرقام المسجلة باسمه في شركات الاتصالات بالمملكة، وفوجىء بوجود 16 رقماً مسجلًا باسمه.
وأفاد أنه لا يذكر أنه دخل إلى أي مكتب تابع لشركة زين في المملكة كما أنه لا يملك أي شريحة لـ"زين" نهائياً.
وأضاف العمري: تواصلت مع شركة "زين" عبر تويتر وأفادوا بالتواصل معهم على الخاص ولكن عند الاتصال لا أجد سوى الرد الآلي ولا مجيب.
وأردف: بعثت بشكاوى عدة إلى هيئة الاتصالات ولا تزال قيد الدراسة وأناشد متابعة هذا الموضوع بأسرع وقت وتعويضي عن انتحال بصمتي وهويتي، وكذلك إلغاء جميع الأرقام التي صدرت باسمي دون علمي وتسديد الفواتير المتعلقة بها.محافظة المخواة الباحة شركة زين
18 مايو 2020 - 25 رمضان 1441 02:30 PM
قدّم شكاوى لدى هيئة الاتصالات ويطالب بالتعويض عن انتحال بصمته
فوجىءالمواطن عبدالرحمن العمري، أحد سكان محافظة المخواة بمنطقة الباحة، بوجود 16 رقماً مسجلاً باسمه في شركة "زين"، دون علمه.
وقال "العمري" لـ"الخليج 365" إنه قام بتحميل تطبيق هيئة الاتصالات للاستعلام برقم هويته عن الأرقام المسجلة باسمه في شركات الاتصالات بالمملكة، وفوجىء بوجود 16 رقماً مسجلًا باسمه.
وأفاد أنه لا يذكر أنه دخل إلى أي مكتب تابع لشركة زين في المملكة كما أنه لا يملك أي شريحة لـ"زين" نهائياً.
وأضاف العمري: تواصلت مع شركة "زين" عبر تويتر وأفادوا بالتواصل معهم على الخاص ولكن عند الاتصال لا أجد سوى الرد الآلي ولا مجيب.
وأردف: بعثت بشكاوى عدة إلى هيئة الاتصالات ولا تزال قيد الدراسة وأناشد متابعة هذا الموضوع بأسرع وقت وتعويضي عن انتحال بصمتي وهويتي، وكذلك إلغاء جميع الأرقام التي صدرت باسمي دون علمي وتسديد الفواتير المتعلقة بها.
، مواطن في المخواة: 16 رقم جوال مسجلًا على هويتي بشركة "زين".. دون علمي ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر مواطن في المخواة: 16 رقم جوال مسجلًا على هويتي بشركة "زين".. دون علمي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.