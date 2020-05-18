شكرا لمتابعة خبر عن بلدية المخواة تعلن عن عزمها بإعادة فتح سوق المواشي والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أعلنت بلدية محافظة المخواة، اليوم الاثنين، عن عزمها بإعادة فتح سوق المواشي يوم الثلاثاء القادم الموافق 26-09-1441هـ.
وشددت البلدية، على الالتزام بالمواقف المخصصة لبيع الأغنام، والالتزام بعرض وبيع المواشي داخل صندوق المركبة وعدم إنزالها على أرضية السوق.
وفي السياق نفسه، يتم تطبيق الأنظمة والتعليمات بحق المخالف للإجراءات الوقائية والاحترازية الخاصة بالحد من انتشار الفيروس المستجد.
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