شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. هيئة تقويم التعليم: الإختبار التحصيلي عن بعد سيكون 4 مراحل والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):كشفت هيئة تقويم التعليم ان الإختبار التحصيلي للطلاب والطالبات سيأتي على 4 مراحل.
وستكون المرحلة الأولى هي مرحلة تقديم البرنامج والتي ستبدأ 26 لـ 27 من مايو، والمرحلة الثانية وهي الاختبار التجريبي وسيكون من 29 مايو وحتى 3 يونيو.
وتابعت الهيئة بأن المرحلة الثالثة وهي الإختبار الفعلي وسيكون يومي 8 و9 يونيو، والمرحلة الرابعة هي مرحلة إعلان النتائج وستكون يوم السبت 11 يونيو.
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