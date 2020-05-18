شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. هيئة تقويم التعليم: الإختبار التحصيلي عن بعد سيكون 4 مراحل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت هيئة تقويم التعليم ان الإختبار التحصيلي للطلاب والطالبات سيأتي على 4 مراحل.

وستكون المرحلة الأولى هي مرحلة تقديم البرنامج والتي ستبدأ 26 لـ 27 من مايو، والمرحلة الثانية وهي الاختبار التجريبي وسيكون من 29 مايو وحتى 3 يونيو.

وتابعت الهيئة بأن المرحلة الثالثة وهي الإختبار الفعلي وسيكون يومي 8 و9 يونيو، والمرحلة الرابعة هي مرحلة إعلان النتائج وستكون يوم السبت 11 يونيو.