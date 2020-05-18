شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. الظهور الأول لـ «أبو مطلق» بعد خروجه من السجن والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف مقطع فيديو عن الظهور الأول لمشهور التواصل الاجتماعي، الذي يسمى " أبو مطلق " بعد خروجه من السجن عقب حبسه نتيجة الإساءة للكويت.

وأكد " أبو مطلق " أن العلاقة بين المملكة والكويت جيدة؛ مطالبا بعدم إحداث فتنة للوقيعة بين البلدين؛ لافتًا إلى إن أهل الكويت يعرفون جيدا أنه يحبهم، مختتماً: " الله يسامح اللي كان السبب " .

وكان قد تم القبض على "أبو مطلق" من قبل الأجهزة الأمنية، إثر مقطع فيديو اتهم فيه بالإساءة لأهل الكويت.