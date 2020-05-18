شكرا لمتابعة خبر عن تأجيل تطبيق لائحة الوظائف التعليمية الجديدة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قالت مصادر بأنه تقرر تأجيل تطبيق لائحة الوظائف التعليمية الجديدة إلى نوفمبر 2020، موضحة بأن قرار التأجيل إلى الحاجة للمزيد من الترتيبات المرتبطة بتطبيق اللائحة، خاصةً في ظل تأثيرات وتداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).

وأوضحت المصادر أن اختبارات القدرات للمعلمين والمعلمات، التي ستجريها هيئة تقويم التعليم والتدريب، ستبدأ في سبتمبر المقبل، في 27 تخصصاً، تشمل التخصصات التعليمية لكل معلم ومعلمة، بالإضافة لاختبارات متخصصة للقيادات المدرسية.

والجدير بالذكر أن وزارتي التعليم والخدمة المدنية قررتا في وقت سابق تأجيل تطبيق اللائحة إلى 1 يوليو 2020، بعد إدخال بعض التعديلات عليها، تتعلق بالنقل والترقية، ومكافأة نهاية الخدمة، وعدم التأثير سلبًا على المزايا المالية التي سيحصل عليها المعلم والمعلمة ممن سيُنقلون إلى اللائحة.