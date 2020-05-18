شكرا لمتابعة خبر عن تطوير الواجهة البحرية بأبحر بتكلفة تصل إلى 229 مليون ريال والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

شهدت الأيام الماضية توقيع وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد الحقيل، عقد مع شركة المشروعات للخدمات البحرية، لتطوير الواجهة البحرية بأبحر بتكلفة تصل إلى 229 مليون ريال.

ويشمل مشروع التطوير، 10 مرافق متنوعة على مساحة تصل إلى 2.5 كلم طولي، وذلك بتطوير 180 ألف متر مربع، وإعادة تنفيذ الطريق، وتنفيذ ساحات ومسارات للدراجات والمشاة، ومناطق خضراء وزراعة أشجار متنوعة.

ويضم المشروع تنفيذ مناطق ألعاب، ونوافير، ومجسمات، وخدمات متنوعة تتوفر فيها العناصر الذكية، كما يتوفر شاطئ رملي للسباحة، ومناطق استثمارية.