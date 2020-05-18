- 1/2
- 2/2
شكرا لمتابعة خبر عن ضبط 5 أطنان من الأسماك وحجز 18 مركبة بجدة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى):صادرت طرق جدة 5 أطنان من الأسماك بسوق السمك بـ جدة ، حيث سلّموا الصالح منها للجمعيات الخيرية حسب المتبع، والفاسد تم إتلافه.
وقالت "طرق جدة" عبر حسابها تويتر أنه تم حجز 18 مركبة لباعة جائلين، كما تم ضبط باعة جائلين بأسماك يُمنع صيدها، وهي أسماك القرش.
واوضحت طرق جدة بأن الأسماك الممنوع صيدها تم إتلافها؛ حيث اتضح أنها فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.
كانت هذه تفاصيل خبر ضبط 5 أطنان من الأسماك وحجز 18 مركبة بجدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.