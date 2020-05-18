شكرا لمتابعة خبر عن ضبط 5 أطنان من الأسماك وحجز 18 مركبة بجدة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى):

صادرت طرق جدة 5 أطنان من الأسماك بسوق السمك بـ جدة ، حيث سلّموا الصالح منها للجمعيات الخيرية حسب المتبع، والفاسد تم إتلافه.

وقالت "طرق جدة" عبر حسابها تويتر أنه تم حجز 18 مركبة لباعة جائلين، كما تم ضبط باعة جائلين بأسماك يُمنع صيدها، وهي أسماك القرش.

واوضحت طرق جدة بأن الأسماك الممنوع صيدها تم إتلافها؛ حيث اتضح أنها فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.