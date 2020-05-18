أتربة مثارة وأمطار رعدية على المدينة المنورة

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الرياض - علي القحطاني - المدينة المنورة (صدى): نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من أتربة مثارة وأمطار رعدية يصاحبها نشاط في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية على المدينة المنورة، ومحافظات الحناكية, والعلا, والعيص, والمهد, وخيبر, إضافة إلى وادي الفرع، مشيرةً إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الثانية عشر من مساء اليوم. نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من أتربة مثارة وأمطار رعدية يصاحبها نشاط في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية على المدينة المنورة، ومحافظات الحناكية, والعلا, والعيص, والمهد, وخيبر, إضافة إلى وادي الفرع، مشيرةً إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الثانية عشر من مساء اليوم.

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