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تفاصيل الأيام الأخيرة في حياة الممرض المتوفى بالفيروس في مكة

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الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

أوضح شقيق ممرض صحة مكة المكرمة، والذي وافته المنية صباح أمس الأحد، إثر إصابته بالفيروس المستجد، تفاصيل أيامه الأخيرة قبل وفاته.

وصرح شقيق الفقيد، أن أخيه التحق بالعمل في التمريض منذ 15 عامًا، تنقّل خلالها بين العمل في المستشفيات الخاصة، ومن ثم ليستقر في مستشفى الملك عبدالعزيز بالزاهر بمكة المكرمة، وكان متفانيًا في عمله ومحبًا لمهنته طوال عمله؛ فيما لديه ابن وحيد يبلغ من العمر سبع سنوات.

وأوضح أنه أُصيب بداء السكري قبل عدة أسابيع قليلة، لافتًا إلى أن شقيقه كان يتمنى أن يعود إلى عمله أثناء إصابته بالفيروس غير أن قدر الله كان أسبق؛ فيما شيع جثمانه الثرى بمقبرة شهداء الحرم بمكة المكرمة ظهر أمس الأحد.

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