شكرا لمتابعة خبر عن مرصد جامعة المجمعة يعلن الحسابات العلمية لاستطلاع هلال شوال والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): قال مرصد جامعة المجمعة الفلكي بحوطة سدير، بأنه سیقوم برصد ھلال شوال لعام 1441 هـ الجاري و بحسب تقرير أم القرى، وبعد إتمام الحسابات العلمیة لیوم الجمعة 29 رمضان الجاري الموافق 22 مايو بأن الشمس ستغرب في تمام الساعة (6:39) وسیغرب القمر الساعة (6:26) أي قبل الشمس بنحو 13 دقيقة بحسب المعطيات الحسابية. قال مرصد جامعة المجمعة الفلكي بحوطة سدير، بأنه سیقوم برصد ھلال شوال لعام 1441 هـ الجاري و بحسب تقرير أم القرى، وبعد إتمام الحسابات العلمیة لیوم الجمعة 29 رمضان الجاري الموافق 22 مايو بأن الشمس ستغرب في تمام الساعة (6:39) وسیغرب القمر الساعة (6:26) أي قبل الشمس بنحو 13 دقيقة بحسب المعطيات الحسابية. وأضاف المرصد أن يوم السبت 30 رمضان الموافق 23 مايو ستغرب الشمس الساعة (6:40) وسيغرب الهلال الساعة (7:23). واوضح المصدر بأن الهلال سيمكث بمقدار 43 دقيقة بعد غروب الشمس على ارتفاع 8.84 واستطاله 10.60.

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