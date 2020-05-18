السديس يصدر قرارًا بإنشاء الوكالة النسائية للشؤون التطويرية

أصدر الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، اليوم الإثنين، قرارًا بإعادة هيكلة وكالة المساعدة النسائية، وإمدادها بالكفاءات والطاقات المؤهلة.

وتضمن القرار- وفقا لبيان رئاسة شؤون الحرمين عبر حسابها بتويتر- ما يلي:

أولًا: إنشاء وكالة بمسمى وكالة الشؤون التطويرية النسائية، ويرتبط بها كل من: (الوكيلة المساعدة للشؤون التوجيهية والعلمية النسائية، والوكيلة المساعدة للشؤون الإدارية والخدمية النسائية).

ثانيًا: إنشاء وكالة مساعدة بمسمى الوكالة المساعدة للشؤون التوجيهية العلمية النسائية، وترتبط بوكالة الشؤون التطويرية النسائية.

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ثالثًا: إنشاء وكالة مساعدة بمسمى الوكالة المساعدة للشؤون الإدارية والخدمية النسائية، وترتبط بوكالة الشؤون التطويرية النسائية.

وجاء قرار السديس بإعادة هيكلة الوكالة المساعدة النسائية بناء على تمكين الكفاءات الوطنية المؤهلة وتعزيزًا لدور المرأة في خدمة ضيوف الرحمن ومواكبة لرؤية المملكة 2030.

وشمل القرار تكليف الدكتورة العنود بنت خالد العتيبي، وكيلًا للرئيس العام للشؤون التطويرية النسائية، وتكليف الدكتورة كاميليا بنت محمد الدعدي، وكيلًا مساعدًا للشؤون الإدارية والخدمية النسائية، وتكليف الدكتورة نورة بنت هليل الذويبي، وكيلًا مساعدًا للشؤون التوجيهية والعلمية النسائية.

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