شاهد.. ممرضة بمكة تتعرض لحادث مروري وتصر على العمل لخدمة مرضى كورونا

زملاؤها شهدوا لها بالتفاني والعطاء
ضربت الممرضة زينب مجاهد، مثًلا رائعًا في التفاني في العمل وخدمة المرضى؛ حيث حضرت لممارسة عملها في مستشفى شرق عرفات للعزل الصحي لمرضى كورونا، رغم تعرضها لإصابات نتيجة حادث مروري.
وذكرت الممرضة زينب، في مقطع فيديو نشرته صحة مكة-عبر حسابها بتويتر-، إنها تعرضت لحادث سير؛ حيث انقلبت السيارة التي كانت تستقلها وهي في طريقها للعمل، وتعرضت لإصابة في يدها ورضوض في كتفها.
وأضافت أن الطبيبة منحتها إجازة مرضية، لكنها فضلت ممارسة العمل؛ لأن وظيفة التمريض هي وظيفة سامية، خاصة في الظروف الحالية.
من جانبه، قال مدير إدارة التمريض بصحة مكة حسام أبو جعب، أن زينب من أكفأ طاقم التمريض، وأنه صدم بخبر الحادث الذي تعرضت له؛ لكنه فوجئ أكثر برغبتها في العودة للعمل، والذي يدل على مدى حبها للعطاء والتفاني في العمل وخدمة المرضى.
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