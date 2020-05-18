بدء التشغيل الأولي لمشروع تطوير وتوسعة طريق ينبع السريع

أعلنت الهيئة الملكية بينبع، عن التشغيل الأولي لمشروع تطوير وتوسعة طريق ينبع السريع الذي يربط الطرق السريعة لجدة والمدينة المنورة بالطرق المؤدية لمنطقة تبوك.

ويمتد المشروع الذي نفذه قطاع الشؤون الفنية بالهيئة الملكية بينبع إلى 32 كيلومترًا تقريبًا، ويتكون من ثلاثة مسارات لكل اتجاه أنظمة إضاءة موفرة للطاقة الكهربائية (LED)، ويتميز بنظام سياج حماية متكامل على جانبي الطريق.

وتكمن أهمية طريق ينبع السريع في استكماله منظومة الطرق السريعة التي تربط مدن جنوب وشمال ساحل البحر الأحمر، ودوره الحيوي في تسهيل حركة الدخول والخروج من مدينة ينبع الصناعية، وكذلك نقل كثافة الحركة المرورية من طريق الملك عبدالعزيز إلى طريق ينبع السريع.