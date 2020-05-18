بالفيديو. . الكشف على 36 ألف عامل بمحافظة ينبع للحد من انتشار كورونا

ضمن حملة التقصي الميداني للفيروس
تم الكشف على 36 ألف عامل في الأحياء السكنية المكتظة في محافظة ينبع، وذلك ضمن التقصي الميداني للحد من انتشار فيروس كورونا.
وذكرت قناة الإخبارية في تقرير لها، أن الحملة استهدفت وفقًا لخطة المسح المعتمدة ووفقًا للبروتوكول المعتمد من نقبل وزارة الصحة، الأحياء السكنية المكتظة وجميع ثكنات العمالة، إضافة إلى التجمعات السكنية للشركات والمؤسسات.
وهدفت الحملة إلى الوصول السريع إلى الحالات المشتبه بإصابتها بالفيروس ومحاصرته ومنعه من الانتشار.
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