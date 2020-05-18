المملكة ترحب باتفاق تقاسم السلطة في أفغانستان بين غني وعبدالله

أعربت عن أملها بأن تؤدي هذه الخطوة لاستقرار البلاد..
أعربت وزارة الخارجية، عن ترحيب المملكة العربية السعودية باتفاق تقاسم السلطة في جمهورية أفغانستان الإسلامية، الذي تم التوقيع عليه بين الرئيس أشرف غني والدكتور عبدالله عبدالله.
وأكدت الوزارة، في بيان، تطلعها إلى أن تؤدي هذه الخطوة المهمة إلى تعزيز الأمن والاستقرار والسلام في كافة أنحاء أفغانستان، وبما يلبي آمال وتطلعات شعبها الشقيق.
وجددت الخارجية التأكيد على وقوف المملكة العربية السعودية إلى جانب جمهورية أفغانستان الإسلامية، ودعمها الحكومة الجديدة في كل ما يعينها على تحقيق تطلعات الشعب الأفغاني في الرخاء والازدهار والتنمية.
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