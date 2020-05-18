تنبيهات من «الأرصاد» لـ 3 مناطق.. و«الدفاع المدني» تحذّر المواطنين

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الإثنين، من سحب رعدية تصحب بنشاط في الرياح السطحية وأتربة مثارة، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على منطقة نجران.

وبيَّنت الهيئة، أنّ الحالة تشمل مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، وثار، وخباش، وحبونا، ويدمة، وشرورة؛ تستمر حتى الساعة الـ7مساءً.

ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، المواطنين والمقيمين، إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

كما نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من سحب رعدية ممطرة على منطقة تبوك، تصحب برياح سطحية نشطة تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية، تشمل مدينة تبوك وكل محافظات المنطقة، مشيرةً إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة الثانية ظهرًا.

وأصدرت الهيئة تنبيهًا بظهور أتربة مثارة وأمطار رعدية، يصاحبها نشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية، على منطقة المدينة المنورة .

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وبيَّنت الهيئة، أنّ الحالة تشمل المدينة المنورة ومحافظات الحناكية، والعلا، والعيص، والمهد، وخيبر، إضافة إلى وادي الفرع، مشيرةً إلى أن الحالة تستمر- بمشيئة الله- حتى الساعة الثانية عشرة من مساء اليوم.

وتوقَّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس- اليوم- هطولًا لأمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق (جازان، نجران، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك، الرياض، القصيم، حائل).

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