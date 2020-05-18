أمانة العاصمة المقدسة توزّع معقمات مجانًا في مكة المكرمة

واصلت أمانة العاصمة المقدسة، ممثلة في وكالة الخدمات، وبمشاركة الإدارة العامة للخدمات الاجتماعية- إدارة التطوع البلدي- توزيع المعقمات على المواطنين والمقيمين، والعاملين بالميدان من الإدارات الحكومية، والعاملين في المنشآت التجارية، والمتسوقين شرق مكة المكرمة .

يأتي ذلك، ضمن الجهود التي تبذلها لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، واتخاذ التدابير الاحترازية للحد من نقل العدوى بين أفراد المجتمع .

وأوضحت وكالة الخدمات، أن هذه البادرة جاءت بتنفيذ من الإدارة العامة للصحة العامة، على شكل عبوات تعقيم توزع على المواطنين والمقيمين والعاملين في الميدان والمنشآت التجارية ، إيمانًا بأهمية المشاركة المجتمعية للوقاية من فيروس كورونا، وزيادة في مستوى الوعي بتعقيم اليدين، والالتزام بالإرشادات الطبية.

وبيَّنت الخدمات، أن المعقمات مصنعة عبر مختبرات خاصة، روعي مطابقتها لمواصفات الهيئة العامة للغذاء والدواء، مشيرةً إلى أنه تم توزيع كميات كبيرة؛ بهدف ضمان وصولها لأكبر شريحة ممكنة .

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وأهابت الأمانة بالمواطنين والمقيمين، بضرورة التقيد بعددٍ من الإرشادات التوعوية الصادرة من الجهات الرسمية ذات العلاقة، كما أهابت بالجميع إلى مساندة الجهود المبذولة للتصدي لفيروس كورونا، والقيام بواجبهم الإنساني والوطني للحد من انتشاره.

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