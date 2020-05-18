«أمانة القصيم» تغلق معمل حلويات مخالفًا للاشتراطات الصحية في بريدة

صادرت 200 كيلو مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك
ضبطت أمانة منطقة القصيم بالتعاون مع لجنة متابعة مساكن العمالة، معمل حلويات مخالفًا للاشتراطات الصحية والاحترازية بمدينة بريدة.
وأوضحت الأمانة عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» أنه تم إغلاق المعمل ومصادرة (٢٠٠) كيلوجرام من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك، مشيرة إلى اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.
يأتي ذلك ضمن الجهود التي تبذلها الأمانة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد واتخاذ التدابير الاحترازية للحد من نقل العدوى بين أفراد المجتمع؛ حيث تواصل الفرق الرقابية بالأمانة الجولات الميدانية لمتابعة تطبيق الاشتراطات الصحية في المنشآت الغذائية.
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