طي قيد عضو هيئة تدريس بجامعة جازان بسبب تغريدات مسيئة

أوضحت جامعة جازان، أنه بعد ما تم رصده من قبل الجامعة حول نشر أحد أعضاء هيئة التدريس المتعاقدين لمنشورات وتغريدات مسيئة للدين، فقد سبق طي قيده.

‏وتؤكد الجامعة تصديها بكل حزم لأي أفكار منحرفة، أو متطرفة تمس الثوابت أو تخالف توجهات القيادة الرشيدة.

ورصدت تغريدات لعضو هيئة تدريس بجامعة جازان يسب الدين ويصفه بأوصاف مسيئة، وأنه دين إرهاب وتطرف، وهو من ينشر الأمراض، مما دعا جامعة جازان إلى طي قيده.

الجدير بالذكر أن عضو هيئة التدريس كان رئيسًا لأحد الأقسام لمدة وصلت إلى عشر سنوات.