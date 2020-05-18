حساب المواطن: لا يمكن حذف المرفق إلا في حالة الرفض

أكد برنامج حساب المواطن، أنه لا يمكن حذف المرفق إلا في حالة الرد برفضه من قبل البرنامج.

وذكر حساب خدمة المستفيدين التابع للبرنامج- عبر تويتر- أنه لا يمكن حذف المرفق إلا في حال تم الرد عليه بالرفض، وفي حال تم رفض المرفق، يتم الدخول على البوابة (تفاصيل الطلب- إدارة المرفقات) وحذف المرفق المرفوض وتصحيحه وإعادة إرفاقه.

جاء ذلك ردًا على استفسار من مواطن بأنه حدث خطأ في عقد الإيجار المرفق، فهل يمكن حذفه وتعديله وإعادة رفعه مرة أخرى؟

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