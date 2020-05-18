حساب المواطن: لا يمكن حذف المرفق إلا في حالة الرفض

أوضح طريقة إعادة رفعه ثانية
أكد برنامج حساب المواطن، أنه لا يمكن حذف المرفق إلا في حالة الرد برفضه من قبل البرنامج.
وذكر حساب خدمة المستفيدين التابع للبرنامج- عبر تويتر- أنه لا يمكن حذف المرفق إلا في حال تم الرد عليه بالرفض، وفي حال تم رفض المرفق، يتم الدخول على البوابة (تفاصيل الطلب- إدارة المرفقات) وحذف المرفق المرفوض وتصحيحه وإعادة إرفاقه.
جاء ذلك ردًا على استفسار من مواطن بأنه حدث خطأ في عقد الإيجار المرفق، فهل يمكن حذفه وتعديله وإعادة رفعه مرة أخرى؟
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