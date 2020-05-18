«التويجري» يفتتح العيادات الافتراضية بمستشفى الولادة والأطفال بالخرج

دشن مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور محمد بن عبدالعزيز التويجري، مساء أمس الأحد، العيادات الافتراضية بمستشفى الولادة والأطفال بمحافظة الخرج.

وأوضح الدكتور التويجري أن هذه المبادرة تأتي في إطار حرص «صحة الرياض» لضمان استمرار وسهولة تقديم الخدمات الصحية للمستفيدين في ظل وجود جائحة كورونا، منوهًا بجهود العاملين بالمستشفى على هذه المبادرة.

وأكد التويجري حرص وزارة الصحة على تذليل كافة الصعوبات لتجويد الخدمات الصحية المقدمة في المنطقة في ظل هذه الجائحة وتسخيرها كافة الإمكانيات لخدمة المرضى بما يكفل لهم حصولهم على الخدمة مع مراعاة الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الدولة للحفاظ على صحة وسلامة جميع فئات المجتمع من مواطنين ومقيمين.

من جانبه، أوضح مساعد المدير العام للخدمات العلاجية الدكتور علي بن سليمان الجمعة، أن العيادة الافتراضية تعتبر عيادة حقيقية يقوم فيها الطبيب في المستشفى بالاطلاع على ملف المريض والاتصال به صوتيًا ومرئيًا في منزلة دون الحاجة للحضور للمستشفى.

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وأضاف الدكتور الجمعة أن العيادات الافتراضية بالمستشفى تضم تخصصات: الأطفال وحديثي الولادة، أمراض النساء ومتابعة الحمل، الباطنية وأمراض الدم، اضطرابات النمو والسلوك والرضاعة الطبيعية، إضافة إلى تخصصات جراحة الأطفال، والجراحة العامة، والأذن والأنف والحنجرة.

وأكد أن العيادات الافتراضية تعمل وفق آلية محددة؛ حيث يقوم المريض بحجز موعد يناسبه بالاتصال بالمستشفى ممثلاً بقسم المواعيد، وإثر ذلك يقوم المستشفى بإرسال رسالة واتس على هاتف المريض بتاريخ ووقت الموعد مع بعض التعليمات التقنية اللازمة، حيث يتم الاتصال على المريض من خلال برنامج المكالمات المرئية Google Due الموجود في متجر التطبيقات، وعند الانتهاء من عملية فحص المريض من قبل الطبيب ووصف الطبيب لبعض الأدوية سوف يتم إيصال الأدوية لمنزل المريض من خلال خدمة (دواءك يوصلك).

ولفت إلى أنه في حال حاجة المريض إلى فحص مخبري أو إشعاعي يتم حجز موعد للمريض بالموعد من خلال مركز الاتصال.

من جهة أخرى، ثمن مدير مستشفى الولادة والأطفال الأخصائي سعود بن محمد النداح، الدعم اللامحدود من «صحة الرياض» لرفع كفاءة الخدمات الصحية وتجويدها وإيجاد البدائل المناسبة بما يحفظ سلامة المرضى وخدمتهم على أكمل وجه.