السعودية اليوم / " الأرصاد" أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان



جيزان 25 رمضان 1441 هـ الموافق 18 مايو 2020 م واس

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً متقدماً بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة، تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول، تشمل مدينة جيزان، ومحافظات أبو عريش، والداير بني مالك، و الريث، و العارضة، وهروب.

من جانبها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

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12:47ت م

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