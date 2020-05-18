السعودية اليوم / ألمانيا تسجل أكثر من 174700 إصابة بفيروس كورونا



برلين 25 رمضان 1441 هـ الموافق 18 مايو 2020 م واس

سجلت ألمانيا حتى صباح اليوم أكثر من 174700 إصابة بفيروس

وبحسب البيانات، سجلت ألمانيا حتى الآن 7934 حالة وفاة، على الأقل، جراء الإصابة بالفيروس، بزيادة قدرها 21 حالة منذ أمس.

من جهته أوضح معهد "روبرت كوخ" الألماني لأبحاث الأمراض المعدية وغير المعدية، أنه تم تعافي 154600 مصاب من الفيروس حتى الآن.

// انتهى //

12:23ت م

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برلين 25 رمضان 1441 هـ الموافق 18 مايو 2020 م واسسجلت ألمانيا حتى صباح اليوم أكثر من 174700 إصابة بفيروس كورونا المستجد، بزيادة قدرها نحو 400 حالة منذ أمس الأحد، بحسب تحليل أجرته وكالة الأنباء الألمانية استنادا إلى أحدث بيانات مسجلة لدى الولايات الألمانية.وبحسب البيانات، سجلت ألمانيا حتى الآن 7934 حالة وفاة، على الأقل، جراء الإصابة بالفيروس، بزيادة قدرها 21 حالة منذ أمس.من جهته أوضح معهد "روبرت كوخ" الألماني لأبحاث الأمراض المعدية وغير المعدية، أنه تم تعافي 154600 مصاب من الفيروس حتى الآن.// انتهى //12:23ت م0045

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