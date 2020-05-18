السعودية اليوم / "الأونروا" تبدأ بتوزيع مساعدات مالية على العائلات الفلسطينية المهجرة من سوريا إلى لبنان



بيروت 25 رمضان 1441 هـ الموافق 18 مايو 2020 م واس

بدأت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" اليوم ، بتوزيع مساعدات مالية على العائلات الفلسطينية المهجرة من سوريا إلى لبنان.

وتوجه النازحون الفلسطينيون إلى الأمكان المحددة في المدن والمناطق اللبنانية ، لاستلام المعونات المالية التي صرفت لهم عبر المؤسسات المصرفية.

وأشارت "الأونروا" في بيان لها ، إلى أنها بدأت اليوم بتوزيع المعونات المالية للنازحين الفلسطينيين من سوريا وسيتبع ذلك ابتداء من يوم غد الثلاثاء توزيع معونات مالية على جميع اللاجئين الفلسطينيين المقيمين في لبنان.

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12:16ت م

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