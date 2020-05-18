السعودية اليوم / جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيروت تناشد وكالات الأمم المتحدة مساعدة اللاجئين الفلسطينيين في لبنان لمواجهة فيروس كورونا



بيروت 25 رمضان 1441 هـ الموافق 18 مايو 2020 م واس

توجهت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيروت اليوم بنداء عاجل لوكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية ، من أجل الإسراع في مساعدة مجتمع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان لمواجهة فيروس

وأكدت الجمعية في النداء على أنها تتخذ كل الإجراءات الوقائية ضمن إمكانياتها المتوفرة ، بالتعاون مع وكالة "الأونروا" والدوائر الصحية والطبية اللبنانية، من أجل مكافحة انتشار فيروس كورونا داخل مخيمات وتجمعات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان.

// انتهى //

12:13ت م

0042



بيروت 25 رمضان 1441 هـ الموافق 18 مايو 2020 م واستوجهت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيروت اليوم بنداء عاجل لوكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية ، من أجل الإسراع في مساعدة مجتمع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان لمواجهة فيروس كورونا وأكدت الجمعية في النداء على أنها تتخذ كل الإجراءات الوقائية ضمن إمكانياتها المتوفرة ، بالتعاون مع وكالة "الأونروا" والدوائر الصحية والطبية اللبنانية، من أجل مكافحة انتشار فيروس كورونا داخل مخيمات وتجمعات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان.// انتهى //12:13ت م0042

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