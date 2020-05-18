

كابل 25 رمضان 1441 هـ الموافق 18 مايو 2020 م واس

قتل سبعة أشخاص وأُصيب اثنان آخران , اليوم , إثر كمين نصبه مسلحون تابعون لحركة (طالبان) في مقاطعة تخار , بشمال أفغانستان.

وأوضح المتحدث باسم الشرطة المحلية, عبد خليل عسير, قوله إن "مجموعة من أبناء القبائل الموالون للحكومة, اشتبكوا مع مسلحي طالبان بعد أن نصب المسلحون كمينا للمجموعة في المناطق المحيطة بمنطقة (خواجة بهاء الدين) صباح اليوم, واستمرت الاشتباكات لأكثر من ساعة وأسفرت عن سقوط ضحايا".

وأشار إلى أن عددا من المسلحين إما قتلوا أو أصيبوا أيضا خلال الاشتباكات.

// انتهى //

12:08ت م

0041





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / مقتل 7 أشخاص في كمين لـمسلحي طالبان في شمال أفغانستان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.