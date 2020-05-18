السعودية اليوم / الفلبين تسجل 205 إصابات جديدة بفيروس كورونا



مانيلا 25 رمضان 1441 هـ الموافق 18 مايو 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة الفلبينية اليوم تسجيل 205 إصابات جديدة بفيروس

وارتفع بذلك العدد الإجمالي لحالات الإصابة بالفيروس إلى 12718، في حين وصل عدد الوفيات إلى 831.

وأشارت الوزارة في بيان إلى أن عدد المتعافين من المرض ارتفع إلى 94 متعافياً ليبلغ 2729.

// انتهى //

11:55ت م

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مانيلا 25 رمضان 1441 هـ الموافق 18 مايو 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة الفلبينية اليوم تسجيل 205 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد وسبع وفيات.وارتفع بذلك العدد الإجمالي لحالات الإصابة بالفيروس إلى 12718، في حين وصل عدد الوفيات إلى 831.وأشارت الوزارة في بيان إلى أن عدد المتعافين من المرض ارتفع إلى 94 متعافياً ليبلغ 2729.// انتهى //11:55ت م0039

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