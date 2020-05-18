شكرا لقرائتكم خبر عن توزيع معقمات مجاناً بالعاصمة المقدسة والان نبدء بالتفاصيل

واصلت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في وكالة الخدمات وبمشاركة الإدارة العامة للخدمات الاجتماعية – إدارة التطوع البلدي توزيع المعقمات على المواطنين والمقيمين والعاملين بالميدان من الإدارات الحكومية والعاملين في المنشآت التجارية والمتسوقين شرق مكة المكرمة ، ضمن الجهود التي تبذلها لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد واتخاذ التدابير الاحترازية للحد من نقل العدوى بين أفراد المجتمع.

وأوضحت وكالة الخدمات أن هذه البادرة جاءت بتنفيذ من الإدارة العامة للصحة العامة على شكل عبوات تعقيم توزع على المواطنين والمقيمين و العاملين في الميدان و المنشآت التجارية ، إيماناً بأهمية المشاركة المجتمعية للوقاية من فيروس كورونا، وزيادة في مستوى الوعي بتعقيم اليدين والالتزام بالإرشادات الطبية.