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جريمة بشعة.. سيدة أمريكية تتخلص من وليدها بإغراقه في المرحاض !
تجردت من إنسانيتها وأمومتها
متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف
تجردت سيدة من إنسانيتها وأمومتها حيث قامت بقتل ابنها بعد إنجابه مباشرة وذلك بوضعه في مرحاض مصنع لحوم تعمل به وشد المياه عليه.
وأعلنت سلطات ولاية ميسوري الأمريكية اعتقال السيدة ماكويا ستيفاني كامبامبا، 28 عامًا، واتهامها بالقتل من الدرجة الأولى والثانية.
وتشير وثائق التحقيقات إلى أن كامبامبا أخبرت ضباط الشرطة أنها أنجبت طفلها في دورة المياه في مصنع سميثفيلد للأغذية الذي تعمل به، ثم وضعته في المرحاض، ورأت وجهه يتحرك في المياه لكنها صممت على التخلص منه بشد المياه، ومع ذلك لم يختف كما توقعت.
وتابعت أنها جلست بعد ذلك على المرحاض لأنها كانت لا تزال تعاني من تقلصات المخاض، واستمرت على هذا الوضع 30 دقيقة إلى أن اكتشفت مديرتها غيابها، وبعد اكتشاف هذه الجريمة المروعة، تم الإبلاغ عنها وأظهر تشريح جثة الطفل أدلة تتفق مع موته غرقًا.
وتواجه كامبامبا تهمة القتل من الدرجة الأولى والثانية وإساءة معاملة طفل أو إهماله مما أدى إلى وفاته.
ويُذكر أن مصانع سميثفيلد تحتل عناوين الصحف في الأسابيع الأخيرة بسبب تفشي فيروس كورونا في جميع فروعها في جميع أنحاء الولايات المتحدة، وأُصيب نحو 800 عامل في فرع واحد فقط.
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