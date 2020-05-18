شكرا لقرائتكم السودان تسجل 302 إصابة جديدة بفيروس كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-05-18 السودان تسجل 302 إصابة جديدة بفيروس كورونا متابعات الخليج 365 - متابعة أعلنت وزارة الصحة السودانية عن تسجيل 302 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19)، ليرتفع العدد الكلي للمصابين بالفيروس في البلاد إلى 2591 حالة، من بينها 105 وفيات.

وأوضحت في بيان صادر عنها اليوم أن الحالات الجديدة سُجلت منها 235 حالة في الخرطوم، والإصابات الأخرى في 10 ولايات، فيما تماثل للشفاء 247 شخصاً. Advertisements



تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19 تابعنا على تواصل معنا على تواصل معنا على شارك الخبر







تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السودان تسجل 302 إصابة جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.