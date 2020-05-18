سلطنة عمان تسجل 193 إصابة جديدة بفيروس كورونا

2020-05-18

متابعات الخليج 365 - متابعة

أعلنت وزارة الصحة⁩ العمانية عن تسجيل (193) حالة إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا منها (72) حالة لعمانيين، و (121) حالة لغير عمانيين ⁧.

ويواجه العالم، منذ يناير 2020، أزمة حادة ناجمة عن تفشي عدوى فيروس كورونا المستجد “COVID-19″، الذي أدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وصنفت منظمة الصحة العالمية عدوى فيروس كورونا المستجد، يوم 11 مارس، كجائحة عامة، وسجلت في العالم حتى الآن أكثر من 4.6 مليون إصابة بهذه السلالة في نحو 180 دولة، بما في ذلك أكثر من 310 آلاف وفاة ونحو 1.8 مليون حالة شفاء.

وتعتبر الولايات المتحدة الدولة الأولى عالمياً من حيث الإصابات بالفيروس بـ1.494 مليون حالة، وكذلك الأولى من حيث حصيلة ضحايا الجائحة بـ88965 متوفى.‎

Advertisements





تابعنا على تواصل معنا على تواصل معنا على

شارك الخبر











تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19