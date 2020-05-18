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القبض على صانعي المسكرات بإحدى استراحات القصيم

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2020-05-17

القبض على صانعي المسكرات بإحدى استراحات القصيم

جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم

متابعات الخليج 365 - واس

أعلنت شرطة منطقة القصيم القبض على مواطن واثنين من مخالفي نظام أمن الحدود امتهنوا تصنيع وترويج مواد مسكرة داخل إحدى الاستراحات.

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وصرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني، بأن الجهات الأمنية تمكنت – بفضل الله – من القبض على مواطن، واثنين من مخالفي نظام أمن الحدود، امتهنوا تصنيع وترويج مواد مسكرة داخل إحدى الاستراحات، وضبط بحوزتهم ( 15 وعاءً للتخزين، 306 عبوات مملوءةٍ بالمادة المسكرة )، والأدوات المستخدمة في تصنيع تلك المواد، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم لإحالتهم للنيابة العامة.

 


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