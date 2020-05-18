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2020-05-17 القبض على صانعي المسكرات بإحدى استراحات القصيم جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم متابعات الخليج 365 - واس أعلنت شرطة منطقة القصيم القبض على مواطن واثنين من مخالفي نظام أمن الحدود امتهنوا تصنيع وترويج مواد مسكرة داخل إحدى الاستراحات. Advertisements وصرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني، بأن الجهات الأمنية تمكنت – بفضل الله – من القبض على مواطن، واثنين من مخالفي نظام أمن الحدود، امتهنوا تصنيع وترويج مواد مسكرة داخل إحدى الاستراحات، وضبط بحوزتهم ( 15 وعاءً للتخزين، 306 عبوات مملوءةٍ بالمادة المسكرة )، والأدوات المستخدمة في تصنيع تلك المواد، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم لإحالتهم للنيابة العامة.



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