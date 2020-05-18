- 1/3
- 2/3
- 3/3
نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، من أتربة مثارة وأمطار رعدية يصاحبها نشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية على المدينة المنوّرة، ومحافظات: الحناكية والعلا والعيص والمهد وخيبر، إضافة إلى وادي الفرع.
وقالت الهيئة إن الحالة تستمر - بمشيئة الله - حتى الساعة الثانية عشرة من مساء اليوم.حالة الطقس الأرصاد المدينة المنورة
"الأرصاد" تنبّه: أمطار رعدية وأتربة مثارة على المدينة المنوّرةوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-05-18
نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، من أتربة مثارة وأمطار رعدية يصاحبها نشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية على المدينة المنوّرة، ومحافظات: الحناكية والعلا والعيص والمهد وخيبر، إضافة إلى وادي الفرع.
وقالت الهيئة إن الحالة تستمر - بمشيئة الله - حتى الساعة الثانية عشرة من مساء اليوم.
18 مايو 2020 - 25 رمضان 1441
12:33 PM
مصحوبة برياح نشطة وتدنٍ للرؤية وتستمر للثانية عشرة مساءً
نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، من أتربة مثارة وأمطار رعدية يصاحبها نشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية على المدينة المنوّرة، ومحافظات: الحناكية والعلا والعيص والمهد وخيبر، إضافة إلى وادي الفرع.
وقالت الهيئة إن الحالة تستمر - بمشيئة الله - حتى الساعة الثانية عشرة من مساء اليوم.
، "الأرصاد" تنبّه: أمطار رعدية وأتربة مثارة على المدينة المنوّرة ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "الأرصاد" تنبّه: أمطار رعدية وأتربة مثارة على المدينة المنوّرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.