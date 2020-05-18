وزيرة الصحة الفلسطينية: ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 560 والتعافي إلى 455 المزيد

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية د. مي الكيلة ارتفاع حصيلة الإصابات بفيروس كورونا في فلسطين إلى 560 حالة، بعد تسجيل 5 حالات جديدة مساء الأحد.



وأشارت بالمقابل إلى ارتفاع حصيلة حالات التعافي إلى 455، بعد تسجيل 3 حالات منها حالة في طولكرم وحالتان في نابلس.

وقالت الكيلة في بيان، إنه بتسجيل حالتي التعافي في نابلس، فإن المحافظة تكون انضمت إلى المحافظات الخالية من الإصابات، وهي: أريحا والأغوار، طوباس، سلفيت، جنين، قلقيلية، رام الله والبيرة، بيت لحم، طولكرم.

وأشارت إلى أن عدد الحالات النشطة، أي التي لا تزال مصابة، يبلغ 101 حالة، بينها 59 في مدينة القدس، و8 في ضواحي القدس و30 في مدينة الخليل و4 في قطاع غزة.

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وأضافت الكيلة: "المحافظات الجنوبية (قطاع غزة)، ومحافظة الخليل، ومحافظة القدس، محافظات تضم إصابات بفيروس كورونا".

وأدخلت 303 حالات إلى الحجر المنزلي، الأحد، فيما يبلغ عدد الموجودين حالياً في الحجر المنزلي 18454.

وكانت وزيرة الصحة أعلنت، صباح الإثنين، استقرار الحالة الصحية للرضيع المصاب بفيروس كورونا من بيت أولا، والذي أدخل العناية المكثفة مساء الأحد.

وأضافت الوزيرة الكيلة أن الرضيع (3 أشهر) أدخل إلى مركز العزل والعلاج في حلحول، وتعامل الكادر الطبي معه بشكل مكثف من مساء أمس وحتى السادسة من صباح اليوم حتى استقرت حالته.

وأشارت إلى أن العدوى انتقلت إلى الرضيع عن طريق والده المصاب والذي كان يعمل داخل الخط الأخضر.