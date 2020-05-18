محمد بن مسعود - الدمام - 18 مايو 2020 - 25 رمضان 1441 11:32 AM مصحوبة بتدنٍ للرؤية وتستمر للثانية ظهراً سحب رعدية ممطرة ورياح سطحية على تبوك سحب رعدية ممطرة ورياح سطحية على تبوك نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من سحب رعدية ممطرة على منطقة تبوك، تُصحب برياح سطحية نشطة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية، تشمل مدينة تبوك ومحافظات المنطقة كافة، مشيرةً إلى أن الحالة تستمر - بمشيئة الله - حتى الساعة الثانية ظهراً. الكلمات المفتاحية ، سحب رعدية ممطرة ورياح سطحية على تبوك ،

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