- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
أوضحت جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمحافظة ضباء، أن المتسابق "رشاد الجيزاني" شاركهم، أمس الأول، في مسابقة "ورتل" الرمضانية التابعة للجمعية، وتَفَوّق على معلمين وطلاب حلقات وانتزع المركز الأول.
وأكدت الجمعية على حسابها في "تويتر"، أن المتسابق "رشاد" شارك في المسابقة وهو في مقر عمله المؤقت في إحدى الشركات بمدينة جدة.
وبيّنت الجمعية أن المتسابق "رشاد الجيزاني" يحمل الشهادة الثانوية ويعمل في إحدى الشركات حاليًا حارس أمن في جدة.
وتداول نشطاء وسائل التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو، على نطاق واسع؛ مُبدين إعجابهم وإشادتهم بتجويده وترتيله لآيات القرآن الكريم. جمعية تحفيظ القرآن الكريم محافظة ضباء
18 مايو 2020 - 25 رمضان 1441 11:24 AM
شارك فيها من مقر عمله بإحدى الشركات بجدة متفوقًا على معلمين وطلاب حلقات
أوضحت جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمحافظة ضباء، أن المتسابق "رشاد الجيزاني" شاركهم، أمس الأول، في مسابقة "ورتل" الرمضانية التابعة للجمعية، وتَفَوّق على معلمين وطلاب حلقات وانتزع المركز الأول.
وأكدت الجمعية على حسابها في "تويتر"، أن المتسابق "رشاد" شارك في المسابقة وهو في مقر عمله المؤقت في إحدى الشركات بمدينة جدة.
وبيّنت الجمعية أن المتسابق "رشاد الجيزاني" يحمل الشهادة الثانوية ويعمل في إحدى الشركات حاليًا حارس أمن في جدة.
وتداول نشطاء وسائل التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو، على نطاق واسع؛ مُبدين إعجابهم وإشادتهم بتجويده وترتيله لآيات القرآن الكريم.
، بصوت شجي.. هكذا انتزع حارس أمن مسابقة "ورتل" القرآنية وأبهر المتابعين ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر بصوت شجي.. هكذا انتزع حارس أمن مسابقة "ورتل" القرآنية وأبهر المتابعين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.