، بصوت شجي.. هكذا انتزع حارس أمن مسابقة "ورتل" القرآنية وأبهر المتابعين ،

محمد بن مسعود - الدمام - شارك فيها من مقر عمله بإحدى الشركات بجدة متفوقًا على معلمين وطلاب حلقات

أوضحت جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمحافظة ضباء، أن المتسابق "رشاد الجيزاني" شاركهم، أمس الأول، في مسابقة "ورتل" الرمضانية التابعة للجمعية، وتَفَوّق على معلمين وطلاب حلقات وانتزع المركز الأول.

وأكدت الجمعية على حسابها في "تويتر"، أن المتسابق "رشاد" شارك في المسابقة وهو في مقر عمله المؤقت في إحدى الشركات بمدينة جدة.

وبيّنت الجمعية أن المتسابق "رشاد الجيزاني" يحمل الشهادة الثانوية ويعمل في إحدى الشركات حاليًا حارس أمن في جدة.

وتداول نشطاء وسائل التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو، على نطاق واسع؛ مُبدين إعجابهم وإشادتهم بتجويده وترتيله لآيات القرآن الكريم. جمعية تحفيظ القرآن الكريم محافظة ضباء