- 1/3
- 2/3
- 3/3
أعلنت وزارة الصحة التونسية اليوم، شفاء 816 شخصًا مصابًا بفيروس كورونا من بين 1037 إصابة مؤكدة منذ ظهور أول إصابة في تونس بهذا الوباء.
وأضاف بيان صادر عن الوزارة أنه لم يتم تسجيل أية إصابة جديدة إثر إجراء 781 تحليلًا مخبريًّا، كما لم يتم تسجيل أية حالة وفاة جديدة، ليستقر عدد الوفيات عند 45 حالة وفاة؛ لافتًا الانتباه إلى أن 176 حالة إصابة ما زالت حاملة للفيروس، وهي تحت المتابعة.
وقد تصدرت تونس العاصمة محافظات البلاد من حيث عدد الإصابات بـ233 إصابة، تليها محافظة أريانة بـ99 إصابة بالفيروس.تونس فيروس كورونا الجديد
تونس تعلن شفاء 816 حالة من فيروس كورونا.. والإصابات الجديدة صفروكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-05-18
أعلنت وزارة الصحة التونسية اليوم، شفاء 816 شخصًا مصابًا بفيروس كورونا من بين 1037 إصابة مؤكدة منذ ظهور أول إصابة في تونس بهذا الوباء.
وأضاف بيان صادر عن الوزارة أنه لم يتم تسجيل أية إصابة جديدة إثر إجراء 781 تحليلًا مخبريًّا، كما لم يتم تسجيل أية حالة وفاة جديدة، ليستقر عدد الوفيات عند 45 حالة وفاة؛ لافتًا الانتباه إلى أن 176 حالة إصابة ما زالت حاملة للفيروس، وهي تحت المتابعة.
وقد تصدرت تونس العاصمة محافظات البلاد من حيث عدد الإصابات بـ233 إصابة، تليها محافظة أريانة بـ99 إصابة بالفيروس.
18 مايو 2020 - 25 رمضان 1441
10:33 AM
لم يتم تسجيل أية حالة وفاة جديدة
أعلنت وزارة الصحة التونسية اليوم، شفاء 816 شخصًا مصابًا بفيروس كورونا من بين 1037 إصابة مؤكدة منذ ظهور أول إصابة في تونس بهذا الوباء.
وأضاف بيان صادر عن الوزارة أنه لم يتم تسجيل أية إصابة جديدة إثر إجراء 781 تحليلًا مخبريًّا، كما لم يتم تسجيل أية حالة وفاة جديدة، ليستقر عدد الوفيات عند 45 حالة وفاة؛ لافتًا الانتباه إلى أن 176 حالة إصابة ما زالت حاملة للفيروس، وهي تحت المتابعة.
وقد تصدرت تونس العاصمة محافظات البلاد من حيث عدد الإصابات بـ233 إصابة، تليها محافظة أريانة بـ99 إصابة بالفيروس.
، تونس تعلن شفاء 816 حالة من فيروس كورونا.. والإصابات الجديدة صفر ،
المصدر : الخليج 365
كانت هذه تفاصيل خبر تونس تعلن شفاء 816 حالة من فيروس كورونا.. والإصابات الجديدة صفر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.