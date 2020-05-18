شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. الانتهاء من تطبيق إجراءات تصحيح وضع سكن العمالة بالمدينة المنورة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - المدينة المنورة (صدى):

أعلنت إمارة منطقة المدينة المنورة، اليوم الاثنين، عن الانتهاء من تطبيق كافة الإجراءات والتدابير التي أقرها أمير المدينة الأمير فيصل بن سلمان؛ لتصحيح وضع جميع مواقع سكن العمالة في المنطقة.

وجاء ذلك بالإضافة إلى إنهاء مشاكل التكدس التي تم رصدها خلال الفترة الماضية في المساكن المخصصة للعمالة والموجودة داخل عدد الأحياء السكنية.

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