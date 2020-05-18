شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. محافظ الداير يوضح تفاصيل واقعة العبث بأحد المساجد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جازان (صدى):

كشف محافظ الداير نايف بن لبدة، اليوم الاثنين، تفاصيل واقعة العبث بمسجد الفاروق بحي محنية؛ نافيًا تعرضه لعملية سرقة.

وأوضح ابن لبدة، إن شخصاً يعاني اعتلالات نفسية قام بالعبث بالمسجد دون أن يسرق شيئاً منه، لافتًا إلى أن الأجهزة الأمنية ضبطته وأحالته للنيابة التي حولته بدورها إلى مستشفى الصحة النفسية.

وقال محافظ الداير، أن ما قيل حول إطلاق سراح المتهم بعد 24 ساعة غير صحيح، مؤكدًا أنه تم تأهيل المسجد من جديد وإعادة إصلاح الجوانب التي طالها العبث من أجهزة تبريد وفرش وصوتيات.

Advertisements