شكرا لمتابعة خبر عن رصد 168 مخالفة لنظام المحميات وإحالتهم للجهات الأمنية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

تمكن أفراد قوة الحماية بالهيئة السعودية للحياة الفطرية، بالمناطق المحمية وسواحل منطقتي مكة المكرمة والشرقية التابعين لها، من رصد 168 مخالفة لنظام المناطق المحمية والحياة الفطرية ونظام صيد الحيوانات والطيور البرية، خلال الثلاثين يوما الماضية من 15 أبريل وحتى 15 مايو الحالي.

وأوضحت الهيئة، أنه تم إحالة مرتكبي المخالفات إلى الجهات الأمنية لإيقاع العقوبات المنصوص عليها؛ حيث من المخالفات 134 مخالفة خلال شهر أبريل الماضي و34 في شهر مايو الحالي، وجاءت النسبة الأعلى من المخالفات المضبوطة في محمية حرة الحرة بـ 98 مخالفة لنظام المناطق المحمية والحياة الفطرية ما يعادل نسبة 58.3 % من إجمالي المخالفات.

وشملت المخالفات المرصودة 12 نوعا من الأعمال المخالفة لنظام المناطق المحمية والحياة الفطرية التي اتخذت الإجراءات اللازمة حيالها، وهي: " الدخول المتعمد للمحميات والرعي فيها، إضافة إلى الدخول والهروب وحيازة أسلحة وحيازة أجهزة محاكاة صوت الطيور، والتكشيف لغرض الصيد وإحداث أمر سلبي داخل المحمية ومحاولة الصيد والاحتطاب وتخريب ممتلكات المحمية وممارسة نشاط تربية نحل من دون تصريح، كذلك التهجم على المركز والسرقة " .