كواليس اللحظات الأخيرة في حياة الممرض خالد الحسيني

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كشف حسين عبدالله الشريف، شقيق الممرض المتوفى خالد الحسيني، تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة أخيه الذي وافته المنية يوم أمس الأحد إثر إصابته بفيروس كورونا الجديد.

وأكد الشريف أن المتوفى خالد الحسيني كان يعمل في الصفوف الأمامية لإنقاذ أبناء الوطن في مستشفى الملك عبدالعزيز في مكة المكرمة، يتواصل معهم ومع أسرته زوجته وطفله غالي، بحسب ما ذكر في تصريحات إلى “عكاظ”.

عزل نفسه قبل 26 يومًا:

وتابع أن خالد الحسيني حين أصيب بـ فيروس كورونا حجر نفسه منذ نهاية شهر شعبان أي قبل نحو 26 يومًا؛ حفاظًا على سلامة أسرته، وأنه تم تشييع جثمانه يوم أمس إلى مقبرة الشرائع في مكة المكرمة.

ولفت إلى أن الممرض الراحل كان ترتيبه الثاني بين ثلاثة أشقاء وشقيقتهم.

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من خيرة كوادر التمريض:

وكان مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة، الدكتور وائل بن حمزة مطير، قد نعى الفقيد الحسيني، وقال: إن الراحل كان من خيرة الكوادر العاملة في التمريض بمستشفى الملك عبدالعزيز، كما يعد أحد النماذج المشرفة بوزارة الصحة ممن واجهوا شراسة الجائحة ببسالة وجسارة، مضحين بأنفسهم وأرواحهم من أجل مساعدة الآخرين، واليوم صحة مكة تعيش شعورًا على النقيضين بين حزن عميق على رحيل خيرة أبطالها، وفخر واعتزاز بوفاة رجل دون اسمه ضمن الذين وقفوا في مواجهة الوباء ضمن خطوط الدفاع الأولى؛طمعًا في الأجر والثواب من الله عز وجل.

ذكرى خالدة:

كما نعى مدير إدارة التمريض بمنطقة مكة المكرمة، حسام أبو جعب، الممرض الراحل وقال: رحل الممرض خالد، لكن ذكره الطيّبُ سيبقى خالدًا في قلوبنا فقدناه في لمحة بصَر وهو يقوم بواجبه بالدفاع عن صحتنا وصحة وسلامة من نُحب، ذكره القريب والبعيد..، الصحيح والمريض بطيبة قلبه وابتسامته التي لا تفارقه بمضمار عمله، واليوم فقدت مكة أحد جنود جيشها الأبيض وإنا على ذلك لمحزونون نؤمنُ بأنه قضاءٌ من الله وقدر، وليس علينا سوى الرضا بما قضى الله، ونسأل الله أن يتغمد الفقيد برحمته ويجبر مصاب أهله ويلهمهم الصبر والسلوان.

وأيضًا قدم مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل ونائبه الأمير بدر بن سلطان تعازيهما إلى أسرة الممرض بصحة مكة خالد الحسيني، الذي وافته المنية.

وعبّرا عن صادق عزائهما ومواساتهما لذوي الفقيد، سائلين الله أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

