بلاغ مواطن يقود لضبط عمالة خزنت 54 طن بصل لبيعه بأسعار عالية

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قاد بلاغ من مواطن الفرق الرقابية بوزارة التجارة، بالتعاون مع أمانة محافظة جدة، إلى ضبط عمالة مخالفة خزّنت 54 طنًّا من البصل داخل فلّة سكنية لبيعه لاحقًا بأسعار عالية.

وقالت وزارة التجارة في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر: إنه تم حجز الكميات لإعادة ضخها في الأسواق بأسعار عادلة للمستهلكين..، وتسليم المخالفين للجهات المختصة لإكمال الإجراءات النظامية بحقهم.

ونشرت التجارة مقطع فيديو يبين عملية ضبط العمالة المخالفة والبصل المُخزن داخل الفلة.

