صحة عسير توضح حقيقة فيديو هدية النقود

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نفت صحة عسير ما تردد عن تقديم هدايا مالية للمتعافين من كورونا. وقالت صحة عسير في بيان لها: إشارة للمقطع المتداول والذي يُظهر شخصًا يخرج مبلغًا ماليًّا من كِيس يحمل شعار صحة عسير بطريقة توحي أن المبلغ مهدى ضمن محتويات الكِيس؛ تؤكد صحة المنطقة عدم صحة ذلك، وقد يكون المبلغ ضمن الممتلكات الشخصية لمصور المقطع، ونجدد التأكيد بعدم تداول الشائعات واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.





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