أسعار النفط تقفز 3%.. “برنت” قرب 34 دولارا و”الأمريكي” يتجاوز 30 دولارا

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ارتفعت أسعار عقود خام برنت تسليم شهر يوليو المقبل، بنحو 2.7 في المائة ” لتتداول عند 33.7 دولار للبرميل.
وصعد خام غرب تكساس الوسيط WTI (الأمريكي) تسليم شهر يوليو، بنحو 4 في المائة ليتداول عند 30.7 دولار للبرميل.
يأتي ذلك بعد توجيه شركة أرامكو السعودية بتخفيض إنتاجها من البترول الخام، لشهر يونيو القادم، بكمية إضافيةٍ طوعية تبلغ مليون برميل يومياً، تُضاف إلى التخفيض الذي التزمت به المملكة في اتفاقية أوبك بلس الأخيرة، في الثاني عشر من إبريل 2020.
وبهذا سيكون حجم التخفيض الذي ستلتزم به المملكة، قياساً على معدل إنتاجها في شهر إبريل الماضي، نحو 4.8 مليون برميل يومياً. وبالتالي سيكون إنتاجها لشهر يونيو، بعد الخفضين الأساس والطوعي، نحو 7.5 مليون برميل يومياً، بحسب “الاقتصادية”.
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