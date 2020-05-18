وافته المنية الأحد متأثرًا بإصابته بالفيروس..
قدّم الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، والأمير بدر بن سلطان نائب أمير المنطقة، تعازيهما لذوي الممرض بصحة مكة خالد الحسيني، الذي وافته المنية أمس الأحد، إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد.
وعبّر الأمير ونائبه عن صادق عزائهما ومواساتهما لذوي الفقيد، سائلين الله أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.
كانت هذه تفاصيل خبر أمير مكة ونائبه يقدمان التعازي لذوي الممرض الحسيني «ضحية كورونا» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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