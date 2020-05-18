أمير مكة ونائبه يقدمان التعازي لذوي الممرض الحسيني «ضحية كورونا»

قدّم الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، والأمير بدر بن سلطان نائب أمير المنطقة، تعازيهما لذوي الممرض بصحة مكة خالد الحسيني، الذي وافته المنية أمس الأحد، إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وعبّر الأمير ونائبه عن صادق عزائهما ومواساتهما لذوي الفقيد، سائلين الله أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.