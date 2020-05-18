السعودية ترحب باتفاق تقاسم السلطة في أفغانستان

الإثنين 18 مايو 2020

رحبت السعودية، الإثنين، باتفاق تقاسم السلطة في أفغانستان الذي تم التوقيع عليه بين الرئيس أشرف غني والدكتور عبدالله عبدالله منافسه في انتخابات الرئاسة التي كانت محل خلاف.



أعربت وزارة الخارجية عن تطلع المملكة بأن تؤدي هذه الخطوة المهمة إلى تعزيز الأمن والاستقرار والسلام في أنحاء أفغانستان كافة، وبما يلبي آمال وتطلعات شعبها.

وجددت الوزارة التأكيد على وقوف السعودية إلى جانب أفغانستان ودعمها الحكومة الجديدة في كل ما يعينها على تحقيق تطلعات الشعب الأفغاني في الرخاء والازدهار والتنمية.

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والأحد، وقّع الرئيس أشرف غني، وعبد الله عبد الله، اتفاقا أنهى الجمود السياسي في البلد الذي انهكته الحرب على الإرهاب.

وذكر متحدث باسم الرئيس الأفغاني، أن غني ومنافسه عبد الله عبد الله وقعا اتفاقا لاقتسام السلطة بغية إنهاء جمود سياسي مستمر منذ أشهر ما عرقل التقدم صوب السلام.

وأعلنت المفوضية العليا للانتخابات في أفغانستان، في فبراير /شباط الماضي، فوز أشرف غني بولاية جديدة لكن خصمه عبدالله عبدالله رفض تلك النتائج.

وطعن عبد الله في نتائج الانتخابات التي جرت في سبتمبر/ أيلول الماضي وأعلن تشكيل حكومة موازية في وقت سابق من العام الأمر الذي أضعف وضع إدارة غني في وقت تحاول فيه الولايات المتحدة دفع عملية السلام مع حركة طالبان وإنهاء الحرب الأفغانية الدائرة منذ 19 عاما.