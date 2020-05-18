شكرا لمتابعة خبر عن عضو هيئة تدريس بجامعة جازان يسيء للوطن والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جازان (صدى):

نشر أحد أعضاء هيئة التدريس المتعاقدين بجامعة جازان، منشورات وتغريدات مسيئة للوطن.

ومن جانبه أكدت الجامعة، اليوم الاثنين، أنه قد سبق طي قيد عضو هيئة التدريس المذكور.

وأكدت الجامعة على تصديها بكل حزم لأي أفكار منحرفة، أو متطرفة تمس الثوابت أو تخالف توجهات القيادة الرشيدة.